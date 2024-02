Chopin, de la terre aux étoiles Musée Jean Jacques Henner Paris, dimanche 24 mars 2024.

Début : 2024-03-24 11:00

Fin : 2024-03-24 12:30

Café musical de La Pochette Musicale : Chopin de la Terre aux étoiles Récital pour piano Chopin, avec Alma Bettencourt. Dimanche 24 mars, 11h00 1

Récital pour piano Chopin, avec Alma Bettencourt.

Accueil café gourmand 11h, suivi du concert.

Musée Henner, 43 Avenue de Villiers, Paris 17ème

Prix : 15€/ Tarif réduit : 10€.

Infos et réservations : www.lapochettemusicale.com

Musée Jean Jacques Henner 43 Avenue de Villiers, Paris 17 Quartier de la Plaine-de-Monceau Paris 75017