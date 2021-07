Crest Crest Crest, Drôme Chopin chez nous, à la maison Crest Crest Catégories d’évènement: Crest

Drôme

Chopin chez nous, à la maison 2021-07-30 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-30 chez Catherine et Dominique 33 av. Ricateau

Crest Drôme Crest EUR 15 15 François SIKIRDJI nous propose son interprétation de l'intégrale des 24 études pour piano. Un monument rare!



Réservation obligatoire +33 7 70 00 80 73

