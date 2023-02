CHOPIN BACH BEETHOVEN SCHUMANN PIANO A LA LUEUR DES BOUGIES EGLISE SAINT-EPHREM PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

CHOPIN BACH BEETHOVEN SCHUMANN PIANO A LA LUEUR DES BOUGIES EGLISE SAINT-EPHREM, 12 février 2023, PARIS. Un spectacle à la date du 2023-02-12 à 16:30. Tarif : 25.3 à 25.3 euros. Gratuit pour les moins de 12 an(s) Bach, suite française Beethoven, sonate pastorale Schumann, scènes d'enfants Chopin, ballade EGLISE SAINT-EPHREM PARIS 17, rue des Carmes Paris

Beethoven, sonate pastorale

Schumann, scènes d’enfants

Chopin, ballade

