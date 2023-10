DAMUWAS CHOPE ET COMPAGNIE LA ROCHE SUR YON La Roche-sur-Yon, 23 novembre 2023, La Roche-sur-Yon.

DAMUWAS Jeudi 23 novembre, 20h30 CHOPE ET COMPAGNIE LA ROCHE SUR YON

Facebook

Instagram

Vidéo

CHOPE ET COMPAGNIE LA ROCHE SUR YON 35 rue Graham Bell, 85000 La Roche Sur Yon La Roche-sur-Yon 85000 Vendée Pays de la Loire https://www.chopeetcompagnie-rochenord.fr/ https://www.facebook.com/chopeetcompagnie.larochesuryon/?locale=fr_FR [{« link »: « https://www.facebook.com/damuwas/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@damuwas_music) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/330605393_716135133286392_6378030590413419531_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=P0wmoR610iQAX-UkBav&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&oh=00_AfCGxQGR1lsvP2aAXAYOKUtZv3EbT9vhFnSvaWETE9jEwA&oe=651068FF », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/damuwas_music/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/damuwas_music/?hl=fr »}, {« data »: {« author »: « Damuwas », « cache_age »: 86400, « description »: « Pas u00e0 pas, ou plutu00f4t le parcours mu00e9lodique d’un amour toxique. Des couplets qui racontent le cheminement, les complications d’un amour sous emprise puis un du00e9clic bien assumu00e9.nUn refrain qui respire l’espoir et le changement, avancer quoiqu’il en cou00fbte par nu00e9cessitu00e9, le bonheur retrouvu00e9 tout simplement, juste le temps d’une chanson…nnRu00e9alisation : Thibaud Pommier–GasniernEdition vidu00e9o : Thu00e9o Clu00e9netnMixage/Mastering : Thibaud Pommier–Gasniernnu27a1ufe0fINSTAGRAM : https://www.instagram.com/damuwas_music/nu27a1ufe0f FACEBOOK : https://www.facebook.com/damuwasnnud835uddd8ud835uddd6ud835udde2ud835udde8ud835udde7ud835uddd8 ud835udde1ud835udde2ud835udde8ud835udde6 ud835udde3ud835uddd4ud835udde5ud835udde7ud835udde2ud835udde8ud835udde7 : https://wiseband.lnk.to/Damuwas-Pas-a-Pas », « type »: « video », « title »: « Damuwas – Pas u00e0 Pas (Lyrics Video) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/QWTSyM54Gg4/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=QWTSyM54Gg4 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCfhwWQ_ZukkOlxrrXZ3Kcew », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/QWTSyM54Gg4 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T20:30:00+01:00 – 2023-11-23T21:30:00+01:00

2023-11-23T20:30:00+01:00 – 2023-11-23T21:30:00+01:00

electro pop