ATELIER D’EXPRESSION CRÉATIVE Chope et Compagnie La Ferté-Bernard, mercredi 10 janvier 2024.

La Ferté-Bernard Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-10 18:00:00

fin : 2024-01-10 20:00:00

Has’Art Baz’Art : Atelier d’expression créative sur le thème du hasard (le hasard de VOTRE créativité!)

Organisé par Lumin&Sens (médiation artistique, art-thérapie). Plusieurs propositions vous serons faites sur le thème du hasard. Aucune technique artistique n’est nécessaire, il s’agit d’un temps ludique, dédié à l’exploration et l’expression de soi, afin de laisser libre cours à sa créativité, dans un esprit de plaisir, de partage et de convivialité!

Tous publics: atelier intergénérationnel, les enfants sont les bienvenus pour participer ou vous accompagner

(participation conseillée à partir de 10 ans). Matériel fourni

Renseignements et réservation auprès d’Anne-Charline: – au 06 22 23 62 51, – sur la messagerie des pages Facebook et Instagram : luminetsens72 – ou par mail : luminetsens72@gmail.com10.00 €. Tout public.

Chope et Compagnie

La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire



