Meurthe-et-Moselle Les Culs Trempés ! Chope et Compagnie | Houdemont Houdemont, 17 novembre 2023, Houdemont. Les Culs Trempés ! Vendredi 17 novembre, 19h30 Chope et Compagnie | Houdemont Entrée libre au chapeau Ce vendredi 17 novembre à « Chopes & Compagnie » de Houdemont (54), conjuguons ensemble notre 400ème et l’Beaujol’pif nouveau !!!

Bar/Cave à Bières situé 6 rue des Erables à Houdemont (tout près de Décathlon)

Nous jouerons en 3 sets :

– 19h30/20h15

– 20h45/21h30

– 22h/23h Chope et Compagnie | Houdemont 6 Av. des Érables, 54180 Houdemont Houdemont 54180 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.lesculstrempes.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Houdemont, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Chope et Compagnie , Houdemont Adresse 6 Av. des Érables, 54180 Houdemont Ville Houdemont

