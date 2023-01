Boeuf folk au bar Chope et Compagnie | Houdemont Houdemont Catégories d’Évènement: Houdemont

Boeuf folk au bar Vendredi 17 février, 19h00 Chope et Compagnie | Houdemont

Entrée libre

bœuf folk. Chope et Compagnie | Houdemont 6 Av. des Érables, 54180 Houdemont Houdemont 54180 Meurthe-et-Moselle Grand Est Folk en bœuf s’associe à Chope et compagnie pour vous proposer un bœuf folk.

Les musiciens sont les bienvenus !

Petite restauration et boissons.

