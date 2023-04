Sentier de la Loutre, 15 juin 2023, Chooz.

Le rendez-vous est fixé à Chooz.Horaires : 13h45 à 17h. Gratuit et ouvert à tous. Inscription sur le site des amis du parc Ardennes..

2023-06-15 à ; fin : 2023-06-15 . .

Chooz 08600 Ardennes Grand Est



The meeting point is in Chooz. Free and open to all. Registration on the site of the friends of the Ardennes park.

El punto de encuentro es en Chooz.De 13.45 a 17.00 horas. Gratuito y abierto a todos. Inscripción en el sitio web de los Amigos del Parque de las Ardenas.

Der Treffpunkt ist in Chooz.Unterrichtszeit: 13:45 bis 17:00 Uhr. Kostenlos und offen für alle. Anmeldung auf der Website der Freunde des Ardennenparks.

Mise à jour le 2023-02-22 par Ardennes Tourisme