L’Embobineuse, le vendredi 16 juillet à 21:00

[http://www.lembobineuse.biz](http://www.lembobineuse.biz)lers ? Hip hop débridé, groupe psy-mixte, sacrée soirée. Le rêve pour un re-concert à l’Embo histoire de fêter la -euh- réouverture, qui pour notre part aura lieu plutôt en septembre car il va faire chaud chaud. __________ CHOOLERS DIVISION [https://thechoolers.org](https://thechoolers.org) TABASSE RUMBA [https://soundcloud.com/tabasserumba](https://soundcloud.com/tabasserumba) DJ VICTOR FRENCH __________ entrée 8 euros + 2 euros d’adhésion www.lembobineuse.biz

8€ + adhésion annuelle 2€

♫♫♫ L’Embobineuse 11 Boulevard Bouès, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T21:00:00 2021-07-16T23:59:00

