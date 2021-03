Londres Institut français du Royaume-Uni Grand Londres, Londres Choix Goncourt UK Institut français du Royaume-Uni Londres Catégories d’évènement: Grand Londres

Choix Goncourt UK Institut français du Royaume-Uni, 8 mars 2021, Londres.

du lundi 8 mars au dimanche 14 mars

Le choix Goncourt UK est une excellente occasion, pour les étudiants britanniques amoureux de lectures, de découvrir ou développer leur goût pour la littérature française contemporaine. Cette année, les étudiants de 12 universités britanniques (King’s College London, Royal Holloway University of London, Oxford, Cambridge, Warwick, Leeds, Southampton, Bath, Aberdeen, St Andrews, Queen’s Belfast and Open University) ont été invités à échanger sur des livres issus de la sélection de la prestigieuse Académie Goncourt et à décerner leur Choix Goncourt pour le Royaume-Uni. En amont de cette révélation le 18 mars prochain, les auteurs Maël Renouard, Djaïli Amadou Amal, Camille de Toledo et Hervé Le Tellier s’entretiendront avec Catriona Seth (Université d’Oxford) lors de conférences en direct organisées par la Maison Française d’Oxford. Le Choix Goncourt UK est une initiative conjointe de l’Académie Goncourt, la Maison française d’Oxford, le service Enseignement Supérieur, Recherche et Innovation de l’Ambassade de France, l’Institut français du Royaume-Uni, l’Agence Universitaire de la Francophonie en Europe de l’Ouest et la Librairie La Page à Londres. Pour plus d’informations : [https://www.institut-francais.org.uk/events-calendar/whats-on/talks/the-choix-goncourt-uk/](https://www.institut-francais.org.uk/events-calendar/whats-on/talks/the-choix-goncourt-uk/) Les étudiants de 12 universités britanniques ont été invités à échanger sur des livres issus de la sélection de la prestigieuse Académie Goncourt et à décerner leur Choix Goncourt pour le Royaume-Uni. Institut français du Royaume-Uni 17 Queensberry Place SW7 2DT Londres Royal Borough of Kensington and Chelsea Grand Londres

