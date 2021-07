Choisy-au-Bac Mairie de Choisy-au-Bac Choisy-au-Bac, Oise Choisy-au-Bac, hier et aujourd’hui Mairie de Choisy-au-Bac Choisy-au-Bac Catégories d’évènement: Choisy-au-Bac

Choisy-au-Bac, hier et aujourd'hui

Mairie de Choisy-au-Bac, le samedi 18 septembre

Mairie de Choisy-au-Bac, le samedi 18 septembre à 10:00

Exposition de photos jumelées « Hier / Aujourd’hui », juxtaposant (sur grand format) des photos de cartes postales anciennes, de lieux et rues de Choisy-au-Bac, avec des photos réalisées exactement au même endroit, en 2021.

Entrée libre

Mairie de Choisy-au-Bac 2 Rue de l'Aigle, 60750 Choisy-au-Bac Oise

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00

