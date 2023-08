Cet évènement est passé De Tournois en Villages Choisy au bac Choisy-au-Bac Catégories d’Évènement: Choisy-au-Bac

Oise De Tournois en Villages Choisy au bac Choisy-au-Bac, 25 août 2023, Choisy-au-Bac. De Tournois en Villages Vendredi 25 août, 17h00 Choisy au bac Entrée libre Choisy au bac Parc de La Brunerie Choisy-au-Bac 60750 Oise Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-25T17:00:00+02:00 – 2023-08-25T21:00:00+02:00

2023-08-25T17:00:00+02:00 – 2023-08-25T21:00:00+02:00 La Cahute Détails Catégories d’Évènement: Choisy-au-Bac, Oise Autres Lieu Choisy au bac Adresse Parc de La Brunerie Ville Choisy-au-Bac Departement Oise Age max 99 Lieu Ville Choisy au bac Choisy-au-Bac latitude longitude 49.435192;2.879422

Choisy au bac Choisy-au-Bac Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/choisy-au-bac/