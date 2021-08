Alençon Alençon Alençon, Orne Choisis ton sport 2021-2022 Alençon Alençon Catégories d’évènement: Alençon

Choisis ton sport 2021-2022 Alençon, 24 août 2021, Alençon. Choisis ton sport 2021-2022

du mardi 24 août au mercredi 8 septembre à Alençon

Pour rappel « Choisis ton sport » est un dispositif porté par la ville d’Alençon, gratuit et réservé aux résidents alençonnais qui souhaitent découvrir jusqu’à 2 activités par trimestre. Il cible un public “enfants, adolescents et adultes” n’ayant jamais bénéficié de licence sportive au sein d’un club alençonnais dans la discipline choisie. Plus d’une vingtaine d’activités sont ainsi proposées : aïkido, athlétisme, Baby gym, badminton, basket, boxe, escrime, football féminin, gym douce adultes, fitness adultes, gymnastique filles, handball, iaidō, judo, natation, tennis, tennis de table, tir à l’arc, tir sportif, twirling, volley-ball… Cette année, les inscriptions pour le 1er trimestre se feront du 24 août au 8 septembre inclus. La pratique au sein des clubs sportifs débutera à partir de la semaine du 20 septembre et jusqu’au 18 décembre 2021. Retrouvez toutes les activités : [[https://alencon.fr/mes-sortiesmon-temps-libre/sport/dispositifs-sportifs-de-la-ville/](https://alencon.fr/mes-sortiesmon-temps-libre/sport/dispositifs-sportifs-de-la-ville/)](https://alencon.fr/mes-sortiesmon-temps-libre/sport/dispositifs-sportifs-de-la-ville/)

Sur inscription

Inscriptions pour le 1er trimestre à partir du mardi 24 août jusqu’au mercredi 8 septembre 2021 Alençon Place foch 61000 Alençon Orne

2021-08-24T08:30:00 2021-08-24T17:00:00;2021-08-25T08:30:00 2021-08-25T17:00:00;2021-08-26T08:30:00 2021-08-26T17:00:00;2021-08-27T08:30:00 2021-08-27T17:00:00;2021-08-31T08:30:00 2021-08-31T17:00:00;2021-09-01T08:30:00 2021-09-01T17:00:00;2021-09-02T08:30:00 2021-09-02T17:00:00;2021-09-03T08:30:00 2021-09-03T17:00:00;2021-09-07T08:30:00 2021-09-07T17:00:00;2021-09-08T08:30:00 2021-09-08T17:00:00

