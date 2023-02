“CHOISIS LA VIE ET TU VIVRAS” DE CHRISTIANE SINGER ESSAION – SALLE CABARET, 11 février 2023, PARIS.

ESSAION – SALLE CABARET PARIS 6, RUE PIERRE-AU-LARD 75004

ESSAION THEATRE présente ce spectacle

Un shoot de liberté !

Inspirant et régénérant, cet engagement pour la vie est fait de joie, de fougue et de profondeur ! Un moment prodigieux et rare !

Après sa première création “Lisa et moi”, Laurent Brouazin adapte pour la scène une conférence donnée par Christiane Singer en 2004.

Fidèle au format original, la sobriété de la mise en scène et du décor sont un écrin pour les mots puissants et passionnés de cette femme visionnaire.

“Choisis la vie et tu vivras” est éligible aux Molières 2023.

A Savoir :

Le spectacle commence à 17H45 PRECISES

Attention, portes fermées dès le début du spectacle

Auteur : Christiane Singer, Laurent Brouazin (adaptation théâtrale)

Artistes : Laurent Brouazin

Metteur en scène : Laurent Brouazin

Théâtre contemporain – adaptation de roman

Durée : 70 minutes

A partir de 15 ans

– Adaptation théâtrale, mise en scène et jeu : Laurent Brouazin.

– Regards extérieurs : Marie Sauvaneix et Pascal Besson

– Création lumière : Pierre Blostin

– Musique : Breda Mayock – New eyes

– Montage son : Elisa Razafimahatratra

– Graphisme : Catherine Rouzières

– Photo : Catherine Cabrol

– Production : ADA



Presse:

Avec virtuosité et humilité, les yeux pétillants, Laurent Brouazin se fait passeur des mots de Christiane Singer. Sobre et chaleureux, il délivre ce message bouleversant. Un spectacle magnifique qui élèvera chacun et laissera en lui une trace impérissable. Froggy’s delight

