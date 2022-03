Choisir son mode de chauffage En ligne Lille Catégories d’évènement: Lille

Choisir son mode de chauffage —————————– Une fois l’isolation du logement traitée et le système de ventilation mis à niveau, se pose enfin la question du mode de chauffage : quel type de chauffage (bois, électrique, gaz, solaire…) ? Quel dimensionnement de l’installation ? Notre Conseiller France Rénov’ vous propose de faire un tour d’horizon des solutions disponibles afin de vous aider dans vos choix. Animé par un conseiller France Rénov de la MRES **→ Jeudi 7 avril 2022 de 18h à 19h** **Cette conférence se déroulera en format webinaire (conférence en ligne). Suite à votre inscription en ligne, via ce lien :** [**[https://forms.gle/e5cgNjcsYeWYLiJZ9](https://forms.gle/e5cgNjcsYeWYLiJZ9)**](https://forms.gle/e5cgNjcsYeWYLiJZ9) **vous recevrez, la veille ou le jour J, un lien de connexion à la conférence.**

Webinaire gratuit

