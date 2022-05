Choisir ses plants et ses graines pour créer sa balconnière Jardin des Passereaux Lille Catégories d’évènement: Lille

Jardin des Passereaux, le samedi 4 juin à 14:00

Avec les Ajoncs Savoir choisir des fleurs graines ,plants pour créer sa balconnière qu’on peut mettre sur sa terrasse quand on vit en appartement. On apprend aussi à savoir quelles sont les plantes à éviter quand on a un chat.

Gratuit pour les adhérents, 5€ extérieurs

Jardin des Passereaux 208 rue des Bois Blancs Lille

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T16:00:00

