Choisir la communication de son entreprise Mission Locale Technowest Mérignac

Choisir la communication de son entreprise Mission Locale Technowest, le 21 septembre 2021, Mérignac.

Mission Locale Technowest, le mardi 21 septembre à 14:00

La Fabrique à Projets vous permet d’avancer, étape par étape, en vous proposant : Un conseil et un accompagnement personnalisé dans la réalisation de votre projet [rendez-vous individuels] Un approfondissement et une connaissance des différentes étapes à mettre en oeuvre [ateliers thématiques] Une mise en relation avec les partenaires prenant part à la réalisation de votre projet [réseau partenarial]

Gratuit sur inscription obligatoire

Vous souhaitez être soutenu dans la réalisation d’un projet de création d’entreprise, d’un projet associatif, culturel ou artistique ? Mission Locale Technowest 9 rue Montgolfier 33700 MERIGNAC Mérignac Capeyron Gironde

2021-09-21T14:00:00 2021-09-21T17:00:00

