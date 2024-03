Choeurs Mélisme(s) Musée Mathurin Méheut Lamballe-Armor, samedi 29 juin 2024.

Choeurs Mélisme(s) Musée Mathurin Méheut Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Concert conté, Les lavandières de la nuit convoque des airs qui chantent le monde de l’étrange et les secrets des lavoirs dans les musiques dites traditionnelles, chez les compositeurs français et européens, avec des chansons d’un autre temps ou des créations contemporaines… Une plongée troublante et délicieuse dans les ténèbres où s’ouvrent les

portes entre les mondes. Sur réservation à partir du 4 juin.

Le musée sera ouvert jusque 22h30. .

Début : 2024-06-29 20:30:00

fin : 2024-06-29 21:40:00

Musée Mathurin Méheut 15 Place du Champ de Foire

Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne

