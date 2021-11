CHOEURS ET DANSES DES MARINS DE L’ARMEE ROUGE Le dome de paris, 6 mars 2022, Paris.

LEMERGENCE productions (Licence de Production : 2-1123403) présente : **CHŒURS ET DANSES DES MARINS DE L’ARMÉE ROUGE pour la première fois en tournée en France !** Véritable hymne à la paix, le Choeur des Marins de l’Armée Rouge est le plus ancien et le plus primé de tous les chœurs militaires de Russie. Consacré 4 fois « meilleur choeur militaire de la Fédération de Russie », l’Ensemble a tourné dans plus de 70 pays et a été applaudi par des centaines de milliers de spectateurs à travers le monde. Seul Choeur réellement mixte des grands Ensembles militaires artistiques Russes chantant avec le Choeur des Femmes du Peuple Russe, **_le Choeur des Marins de l’Armée Rouge de la Baltique est l’héritier de la Marine Impériale._** Ses voix à tout chanter, tant le traditionnel que le grand classique, présentent un concert très joyeux, populaire, enlevé, dédié à la paix, la gratitude et l’amour. Un répertoire riche, universel, patrimoine de la réussie et de l’humanité ! Boris Gastev, à la direction musicale, apporte un soin particulier et rigoureux à la sélection des chanteuses et des chanteurs. Chacun dans son pupitre est une voix magnifique ! Cette alchimie mène à l’harmonie et à la pureté du son. Les solistes barytons, ténors, basses sont issus du Choeur et en sortent suivant les nécessités d’interprétations. Des Solistes des grandes maisons d’opéras Russes, dont le Bolshoï Théâtre de Moscou, participent régulièrement aux concerts de l’Ensemble. Quant à lui, le magnifique **_Chœur des Femmes_** du peuple russe, composé uniquement de solistes est un Choeur de Chambre féminin très particulier, parfaitement à l’unisson des voix d’Hommes. Le spectacle raconte l’histoire de Misha, un jeune marin, et de Jana, jeune orpheline passionnée de Danse. Cette histoire, certainement banale, mille et mille fois répétée en notre Humanité, hors du temps réel, se devait d’être contée. Durant près de 2 heures, les 50 artistes du Choeur, du ballet et de l’orchestre vous proposent un spectacle d’une flamboyante énergie ! **Un véritable oratorio à la force de vivre et de survivre ENSEMBLE !** Direction musicale : Boris Gastev Mise en scène : Nikolai Androsev Infos, Groupe et C.E : Haracom – [[info@haracom.fr](mailto:info@haracom.fr)](mailto:info@haracom.fr) Bande annonce : [https://youtu.be/5XKmxc7VTqM](https://youtu.be/5XKmxc7VTqM) Site internet : [[https://www.choeursetdansesdesmarinsdelarmeerouge.com](https://www.choeursetdansesdesmarinsdelarmeerouge.com)](https://www.choeursetdansesdesmarinsdelarmeerouge.com) Facebook: [[https://www.facebook.com/choeursetdansesdesmarinsdelarmeerouge](https://www.facebook.com/choeursetdansesdesmarinsdelarmeerouge)](https://www.facebook.com/choeursetdansesdesmarinsdelarmeerouge)

42€ à 72€

