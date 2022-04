CHOEURS EN FOLIE Laval, 13 mai 2022, Laval.

CHOEURS EN FOLIE Laval

2022-05-13 – 2022-05-14

Laval Mayenne

41 chorales et 31 représentations sont prévues sur 9 lieux différents : les Bains Douches, le Bâteau Lavoir, le Théâtre, la salle du conseil de la mairie, le Théâtre du Lycée Rousseau, Ateliers des arts vivants, l’Église Saint-Jean, l’Auditorium de l’Immac et l’Auditorium du Crédit Mutuel.

Ce festival solidaire de chorales est organisé par 8 associations caritatives et humanitaires : ATD Quart Monde, CCFD Terre Solidaire, EMMAUS, Secours Catholique, Secours Populaire, Société St Vincent de Paul et en partenariat La Croix Rouge Française et les Restaurants du Coeur

Le festival “Choeurs en Folie, la Journée” revient pour sa 3ème édition

https://basile.wixsite.com/choeursenfolie53

Laval

