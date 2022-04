CHOEURS EN FETE Saulxures-sur-Moselotte Saulxures-sur-Moselotte Catégories d’évènement: Saulxures-sur-Moselotte

CHOEURS EN FETE
Eglise St Prix 2-80 Rue d'Hamoir sur Ourthe Saulxures-sur-Moselotte

2022-05-01 17:00:00 – 18:30:00

Saulxures-sur-Moselotte Vosges Saulxures-sur-Moselotte Choeurs en Fête avec la participation de l’ensemble ALLIANCE à l’église St Prix de Saulxures sur Moselotte.

Les chorales : “La Renaissance ” de Saulxures sur Moselotte. “Coup d’Choeur ” de Fraize. “Isegoria ” de Saint-Dié

“St Jacques ” de Corcieux et “Accord et à Chant” de l’Ecole Intercommunale de Gérardmer Hautes Vosges.

Un programme de musique classique Bach, Mozart, Pachelbel, Giardini, Fauré, Rameau…

Entrée Libre. +33 3 29 60 31 80 http://www.musisue-geradmer.fr/ Eglise St Prix 2-80 Rue d’Hamoir sur Ourthe Saulxures-sur-Moselotte

