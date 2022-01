Chœurs d’opéras Langeais Langeais Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Langeais Indre-et-Loire 12 EUR Catherine Martin et l’ensemble vocal Alingavia vous ont préparés un programme de chœurs d’opéras haut en couleurs. L’Ensemble Vocal Alingavia, composé de 4 pupitres mixtes, regroupe actuellement une soixantaine de choristes (avec des pupitres d’hommes bien présents), venant majoritairement du canton de Langeais mais aussi de plus loin: Montlouis, Tours, Chinon, Villaines les rochers, Bourgueil…

Catherine Martin et l'ensemble vocal Alingavia vous ont préparés un programme de chœurs d'opéras haut en couleurs. contact@alingavia.fr http://www.alingavia.fr/index.html

pixabay

