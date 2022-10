Choeurs des amants – Théâtre création

2023-05-20 14:30:00 – 2023-05-20 15:45:00 Canan Domurcakli est une chanteuse, musicienne, archéologue, écrivain turque originaire de Sivas. Elle interprète les chants traditionnels d’Anatolie, notamment la poésie des asiks et le güzelleme, poésie lyrique dont le thème central est l’amour. Ces bardes libres penseurs officièrent jusqu’au début du XXe siècle,

et sont à l’origine d’une grande partie de la tradition poétique turque, lyrique et épique. Canan s’accompagne au saz, un instrument à cordes de la famille des luths, emblématique de la musique traditionnelle et populaire d’Anatolie. dernière mise à jour : 2022-10-01 par

