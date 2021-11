Chœurs de l’ENM : Aussi doux que miel Église Sainte Thérèse, 28 janvier 2022, Villeurbanne.

Chœurs de l’ENM : Aussi doux que miel

Église Sainte Thérèse, le vendredi 28 janvier 2022 à 20:00

Aussi doux que miel… ——————– ### Choeurs de l’ENM **Chœurs de l’ENM, classes de direction de chœur et de musique ancienne** **Coordination musicale** : Leslie Peeters En ce mois de janvier, les chœurs de l’ENM concoctent un concert réconfortant, à écouter en famille pour fêter l’hiver. Dans un programme mêlant polyphonies de circonstance, vous entendrez des chansons et poèmes où l’hiver est à l’honneur. On évoque le froid, les paysages blancs, mais aussi le réconfort et la chaleur humaine. On grelotte, on se réchauffe au coin du feu et l’on chante… Au programme de cette veillée, des compositeurs classiques comme Lassus, Purcell ou Poulenc, mais aussi des chants traditionnels et modernes. En prime, une création contemporaine réalisée par les étudiants chefs de chœur qui sera interprétée… avec le public !

En ce mois de janvier, les chœurs de l’ENM concoctent un concert réconfortant, à écouter en famille pour fêter l’hiver.

Église Sainte Thérèse 25 rue du 4 août 1789 Villeurbanne Villeurbanne Ferrandière Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-28T20:00:00 2022-01-28T21:30:00