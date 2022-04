Choeurs au Diapason – 100 choristes et musiciens Aix-en-Provence, 13 mai 2022, Aix-en-Provence.

Choeurs au Diapason – 100 choristes et musiciens Cathédrale Saint-Sauveur 34, Place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence

2022-05-13 20:30:00 – 2022-05-13 Cathédrale Saint-Sauveur 34, Place des Martyrs de la Résistance

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

20 25 Chants sacrés, classiques, gospels, extraits de chœurs d’opéra, musiques de films.



// Au programme //



1re Partie

● Schubert Franz : Ave Maria

● Puccini Giacomo : Kyrie

● Buxtehude Dietrich : Alleluia

● Albinoni Tomaso : Adagio

● Couperin François : Jubilemus

● Mozart Wolfgang Amadeus : Sanctus

● Mascagni Pietro : Regina Caeli

● Verdi Giuseppe : Dis Irae (Requiem)

● Haendel G.Friedrich : Allelujah (Messiah)



2e Partie

● Morricone Ennio : Il Etait Une Fois Dans L’ouest

● Rutter John : For The Beauty

● Rombi Philippe : Hymne Des Fraternises (I’m Dreaming)

● Von Weber Carl Maria : Chœur Des Chasseurs

● Chostakovitch Dimitri : La Valse N°2

● Leigh Mitch/Brel Jacques : La Quete

● Bizet Georges : Toreador

● Rutter John : Look At The World

● Thiele Bob : What A Wonderfull World

● Adkins Adele : Skyfall

● Stole & Roma : I Will Follow Him (Sister Act).

Concert Lyrique, sous la direction de Annick Deschamps, organisé par le Rotary Club Aix-en-Provence Le Tholonet à la Cathédrale Saint-Sauveur

thess2@sfr.fr +33 6 64 80 10 51

