Chœur TERRA SANCTA Église Saint-Merry, 20 juin 2021-20 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 20 juin 2021

de 16h à 18h

gratuit

Chants sacrés de la Méditerranée du Moyen-Âge et d’aujourd’hui

Chœur Terra Sancta – Direction : Catherine Braslavsky

(Avec Catherine Boschat-Picard, Sylvie Chermet-Carroy, Blandine Lambert, Alexandra Luyat, Chantal Mutel, Cécile Rabot et Véronique Trognon)

Le chœur Terra Sancta est dédié à l’interprétation de chants sacrés de la Méditerranée, traditionnels et d’aujourd’hui. Créé en 2000, il a eu l’occasion de se produire à la basilique de Saint-Denis, Saint-Pierre de Montmartre, la basilique de Vézelay, la cathédrale de Chartres…

Spécialiste du chant médiéval et des musiques antiques et traditionnelles, Catherine Braslavsky est aussi compositrice. En collaboration avec Joseph Rowe, spécialiste de musique arabe formé par le maître nubien Hamza El Din, elle a créé plusieurs spectacles et enregistré huit albums qui explorent les musiques sacrées de l’Europe et de la Méditerranée. Parmi ceux-ci : Hildegard von Bingen, le mariage du ciel et de la terre, De Jérusalem à Cordoue, Chartres : le chemin de l’âme, Le Royaume chez Jade/Sony, en forme de compilation des quatre albums sortis sur ce label.

Contact : 06 77 38 99 30 – info@naturalchant.com

Site : http://www.naturalchant.com – Vidéos : Youtube

Église Saint-Merry 76 rue de la Verrerie Paris 75004

Contact :Accueil Musical accueilmusical@gmail.com https://saintmerry.org/concerts/dimanche-20-juin-2021-choeur-terra-sancta/ https://fr-fr.facebook.com/accueilmusical/

Le choeur Terra Sancta