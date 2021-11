Tourcoing Conservatoire Nord, Tourcoing Choeur Septentrion – Vice Versa Conservatoire Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Choeur Septentrion – Vice Versa Conservatoire, 5 juin 2022, Tourcoing.

Conservatoire, le dimanche 5 juin 2022 à 14:00

Festival de clôture Dans le cadre de Musica Viva Dans le cadre de la biennale Là-haut Plutôt Poulenc ou Stromae ? Plutôt Gainsbourg ou Satie ? Avec Vice-Versa pas besoin de choisir ! La frontière entre l’univers classique et celui des musiques populaires est à la source de débats parois tenaces, qui oscillent entre réalités ou idées reçues. Vice Versa inverse les clichés et donne à voir l’étonnante et la divertissante transversalité qui est au cœur des airs et des chansons qui ont traversé notre histoire.

6€ à 10€

Vice-Versa se joue des frontières entre les styles musicaux et les idées reçues. Conservatoire 4 Rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T15:30:00

