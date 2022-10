CHOEUR RÉSONNANCES « AMERICAN SONGS, DE LA LOUISIANE À BROADWAY » Arnage Arnage Catégories d’évènement: Arnage

Sarthe Arnage Le Choeur Résonnances présente son nouveau spectacle intitulé « American songs de La Louisiane à Broadway ». Des Work Songs primitifs au Gospel enflammé, de la comédie musicale au swing débridé, c’est tout l’esprit américain qui y est présent, au son du piano jazz et des mélodies populaires les plus célèbres.

Un concert tout public pour chœur mixte, piano et quintette de jazz. +33 6 83 56 88 97 rue du Port Salle des Concerts Arnage

