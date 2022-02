Choeur régional d’Auvergne: Passion selon St Jean Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay

Choeur régional d’Auvergne: Passion selon St Jean Le Puy-en-Velay, 9 avril 2022, Le Puy-en-Velay. Choeur régional d’Auvergne: Passion selon St Jean église Sainte Thérèse du Val Vert 18 Place Eugène Pebellier Le Puy-en-Velay

2022-04-09 – 2022-04-09 église Sainte Thérèse du Val Vert 18 Place Eugène Pebellier

Le Puy-en-Velay Haute-Loire contact@choeur-regional-auvergne.fr +33 4 73 14 31 03 http://www.choeur-regional-auvergne.fr/ église Sainte Thérèse du Val Vert 18 Place Eugène Pebellier Le Puy-en-Velay

dernière mise à jour : 2021-10-05 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Autres Lieu Le Puy-en-Velay Adresse église Sainte Thérèse du Val Vert 18 Place Eugène Pebellier Ville Le Puy-en-Velay lieuville église Sainte Thérèse du Val Vert 18 Place Eugène Pebellier Le Puy-en-Velay Departement Haute-Loire

Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-puy-en-velay/

Choeur régional d’Auvergne: Passion selon St Jean Le Puy-en-Velay 2022-04-09 was last modified: by Choeur régional d’Auvergne: Passion selon St Jean Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 9 avril 2022 Haute-Loire Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay Haute-Loire