[Choeur & percussions] Sticks n’songs Petit-Caux, 20 juin 2023, Petit-Caux .

[Choeur & percussions] Sticks n’songs

Salle Scène en Mer Petit-Caux Seine-Maritime

2023-06-20 19:00:00 19:00:00 – 2023-06-20

Petit-Caux

Seine-Maritime

Sous les baguettes des artistes intervenants et de Franck Dupont, trois chœurs d’enfants du dispositif d’éducation artistique et culturelle et un ensemble de percussions interprètent un répertoire de chants actuels et variés.

Sous les baguettes des artistes intervenants et de Franck Dupont, trois chœurs d’enfants du dispositif d’éducation artistique et culturelle et un ensemble de percussions interprètent un répertoire de chants actuels et variés.

Petit-Caux

dernière mise à jour : 2023-01-24 par