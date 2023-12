Choeur OTrente – Passion selon Saint Jean – Bach Temple de l’Etoile Paris, 24 janvier 2024, Paris.

Le mercredi 24 janvier 2024

de 20h30 à 22h30

Le dimanche 28 janvier 2024

de 16h30 à 18h30

.Tout public. payant

Gratuit moins de 12 ans

Prévente – 15€ / 3ème place à 10€

Étudiants / Demandeurs d’emploi – 10€

Sur place – 19€

L’Ensemble Vocal OTrente vous présente ses concerts de la Passion selon Saint Jean de Jean-Sébastien Bach

Cette œuvre majeure de l’époque baroque raconte la Passion du Christ selon l’Evangile de Jean avec une profondeur émotionnelle et théologique intense. Alternant chœurs puissants représentant la foule, récitatifs expressifs relatant l’histoire, et arias émouvants reflétant l’émotion des protagonistes, la partition du Kantor de Leipzig, dotée d’une instrumentation riche et variée, émeut profondément son auditoire tout autant que ses interprètes !

Choeur : Ensemble Vocal OTrente

20 instrumentistes, 5 solistes

Direction : Louis Gal

Temple de l’Etoile 54-56 Avenue de la Grande Armée 75017 Paris

Contact : https://www.otrente.org/billetterie https://www.facebook.com/OTrente https://www.facebook.com/OTrente www.otrente.org/billetterie

OTrente