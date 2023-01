Choeur OTrente – Brahms, Bruckner, Wolf Eglise Saint-Michel des Batignolles Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Choeur OTrente – Brahms, Bruckner, Wolf Eglise Saint-Michel des Batignolles, 18 janvier 2023, Paris. Le mercredi 18 janvier 2023

de 20h45 à 22h15

Le dimanche 22 janvier 2023

de 16h00 à 17h30

. payant Gratuit moins de 12 ans ; Prévente – 15€ ; Étudiants / Chômeurs – 10€ ; Sur place – 19€ ; 3ème place à 10€ L’Ensemble Vocal OTrente vous présente ses concerts autour de Brahms, Bruckner et Wolf. Le Choeur OTrente s’entoure de 17 instrumentistes pour vous présenter le Begräbnigesang de Johannes Brahms, la messe n°2 de d’Anton Bruckner ainsi que les 6 Geistliches Lieder d’Hugo Wolf. Les musiciens seront placés sous la direction de Louis Gal. Eglise Saint-Michel des Batignolles 12 bis rue Saint-Jean 75017 Paris Contact : https://www.otrente.org/billetterie https://www.facebook.com/OTrente https://www.facebook.com/OTrente www.otrente.org/billetterie

