CHOEUR NANCY DUCALE – VIVALDI Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

CHOEUR NANCY DUCALE – VIVALDI Nancy, 27 novembre 2022, Nancy. CHOEUR NANCY DUCALE – VIVALDI

63 Rue des Ponts Eglise Saint-Sébastien Nancy Meurthe-et-Moselle Eglise Saint-Sébastien 63 Rue des Ponts

2022-11-27 16:00:00 16:00:00 – 2022-11-27

Eglise Saint-Sébastien 63 Rue des Ponts

Nancy

Meurthe-et-Moselle Au programme : Vivaldi, Beatus vir pour double chœur et orchestre et Gloria pour chœur et orchestre. g.trockle@gmail.com +33 6 64 33 16 34 http://www.nancyducale.fr/ Eglise Saint-Sébastien 63 Rue des Ponts Nancy

dernière mise à jour : 2022-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Nancy Adresse Nancy Meurthe-et-Moselle Eglise Saint-Sébastien 63 Rue des Ponts Ville Nancy lieuville Eglise Saint-Sébastien 63 Rue des Ponts Nancy Departement Meurthe-et-Moselle

Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nancy/

CHOEUR NANCY DUCALE – VIVALDI Nancy 2022-11-27 was last modified: by CHOEUR NANCY DUCALE – VIVALDI Nancy Nancy 27 novembre 2022 63 Rue des Ponts Eglise Saint-Sébastien Nancy Meurthe-et-Moselle Meurthe-et-Moselle nancy

Nancy Meurthe-et-Moselle