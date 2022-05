Choeur Micrologus – dimanche 19 juin 2022, 19 juin 2022, .

Choeur Micrologus – dimanche 19 juin 2022

SAISON CULTURELLE 2022. nL’Association des Amis du Prieuré de MARAST vous présente le dimanche 19 juin à 17h00 le Chœur Micrologus de Luxeuil les Bains. 30 choristes sous la direction de Julien Grosjean et Nicolas Michel, accompagnés de la pianiste Françoise Sestito Wiss, présentent le programme Musiques américaines du 20ème siècle » De West Side Story de Leonard Bernstein, à Indianas du compositeur argentin Carlos Guastavino, en passant par les rythmes Afro-Américains, et autres Spirituals et Standards de jazz d’Amérique du Nord Le chœur Micrologus propose un voyage musical à travers ce vaste continent du début du 20ème siècle jusqu’à nos jours. Entrée : 20 € – (Tarif réduit 15 € pour adhérents Ass. Amis Prieuré – gratuit – de 12 ans)

https://bit.ly/37Kk1rm

