Chœur MÉLANGES, chant Église Saint-Merry, 7 avril 2022, Paris.

MUSIQUE VOCALE FRANÇAISE DE LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XXe SIÈCLE – Le chœur Mélanges a choisi de constituer ce programme avec des œuvres peu interprétées, mais qui ont néanmoins une énorme importance musicale. Cette musique rarement jouée nécessite des compétences avérées chez les chanteurs, car les compositeurs ont conçu ces œuvres comme s’ils écrivaient pour des instruments.

Musique vocale

Pièces de Darius Milhaud et Jean-Yves Daniel-Lesur

LE CHŒUR MÉLANGES

Ariel Alonso, chef de chœur

Né en Argentine, Ariel Alonso obtient ses diplômes de piano et de direction au Conservatoire Manuel de Falla de Buenos Aires, sa ville natale. En France, il obtient le diplôme supérieur de Direction d’orchestre dans la classe de Dominique Rouits à l’École Normale de Musique de Paris Alfred-Cortot. Il complète sa formation lors de masterclasses avec Helmut Rilling, Patrick Marco, Pierre Cao, Marie-Claire Cottin, Eric Ericson et Laurence Equilbey.

Depuis janvier 2000, il est professeur titulaire de la classe de direction de chœur et dirige les chœurs d’enfants du CRD de Créteil ainsi que le Chœur de chambre Mélanges dont il est le fondateur.

Entre 1991 et 2005, il a dirigé le chœur des Petits Chanteurs de Saint-Louis de Paris et a pris la direction du chœur de Paris-Sorbonne en septembre 2011. La diversité des chœurs qu’il dirige l’amène à aborder un large répertoire allant des œuvres pour grand chœur et orchestre aux œuvres pour chœur d’enfants et pour chœur de chambre.

En tant que pédagogue, Ariel Alonso est souvent sollicité pour animer des stages et masterclasses de direction de chœur et de chant choral par le Centre d’Art Polyphonique de Paris, l’Institut Européen de Chant Choral et l’Association des chefs de chœur d’Argentine (ADICORA). Il est également invité à diriger divers chœurs professionnels : l’Ensemble Vocal du Luxembourg, le Chœur Polyphonique National d’Argentine, le Chœur National des Jeunes d’Argentine…

Le Chœur Mélanges

Le répertoire de prédilection du Chœur Mélanges est l’œuvre chorale des 20e et 21e siècles. Le chœur s’illustre particulièrement dans le répertoire de Francis Poulenc ; dans son répertoire étranger figurent des compositeurs tels que Zoltán Kodály, Eric Whitacre, Frank Martin, Benjamin Britten.

Créé en 1992, l’ensemble doit son nom à ses origines : la fusion de deux petits ensembles vocaux, ainsi qu’à la disposition par voix mélangées des chanteurs : la plupart du temps les chanteurs sont placés en quatuors, donnant au chœur un son uniforme et riche. En résidence au Conservatoire à Rayonnement Régional de Créteil, Mélanges sait aussi aborder un répertoire plus large afin de s’adapter à la vie musicale du lieu : époques variées et configurations plus importantes avec orchestre ou à double chœur.

Église Saint-Merry 76 rue de la Verrerie 75004 Paris

