Chœur MÉLANGES, chant (Direction : Ariel ALONSO) et Vincent GRAPPY, orgue Église Saint-Merry Paris, dimanche 10 mars 2024.

Le dimanche 10 mars 2024

de 16h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre – Participation libre

POULENC : STABAT MATER – Musique classique – Pièces de

Francis Poulenc, Lohan Quémar, Gerardo di Giusto et Gabriel Pierné

LE CHŒUR MÉLANGES

Le répertoire de prédilection du Chœur Mélanges est l’œuvre chorale des 20e et 21e siècles. Le chœur s’illustre particulièrement dans le répertoire de Francis Poulenc ; dans son répertoire étranger figurent des compositeurs tels que Zoltán Kodály, Eric Whitacre, Frank Martin ou encore Benjamin Britten. Créé en 1992, l’ensemble doit son nom à ses origines : la fusion de deux petits ensembles vocaux, ainsi qu’à la disposition par voix mélangées des chanteurs : La plupart du temps les chanteurs sont placés en quatuors, donnant au chœur un son uniforme et riche. En résidence au Conservatoire à Rayonnement Régional de Créteil, Mélanges sait aussi aborder un répertoire plus large afin de s’adapter à la vie musicale du lieu : époques variées et configurations plus importantes avec orchestre ou à double chœur.

Ariel Alonso, chef de chœur

Né en Argentine, Ariel Alonso obtient ses diplômes de piano et de direction au Conservatoire Manuel de Falla de Buenos Aires, sa ville natale. En France, il obtient le Diplôme supérieur de Direction d’orchestre dans la classe de Dominique Rouits à l’École Normale de Musique de Paris Alfred-Cortot. Il complète sa formation lors de masterclasses avec Helmut Rilling, Patrick Marco, Pierre Cao, Marie-Claire Cottin, Eric Ericson et Laurence Equilbey.

Depuis janvier 2000, il est professeur titulaire de la classe de direction de chœur et dirige les chœurs d’enfants du Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) de Créteil, ainsi que le Chœur de chambre Mélanges, dont il est le fondateur. Entre 1991 et 2005, il a dirigé le chœur des Petits Chanteurs de Saint-Louis de Paris et a pris la direction du chœur de Paris-Sorbonne en septembre 2011. La diversité des chœurs qu’il dirige l’amène à aborder un large répertoire allant des œuvres pour grand chœur et orchestre aux œuvres pour chœur d’enfants et pour chœur de chambre. En tant que pédagogue, Ariel Alonso est souvent sollicité pour animer des stages et masterclasses de direction de chœur et de chant choral par le Centre d’Art Polyphonique de Paris, l’Institut Européen de Chant Choral et l’Association des chefs de chœur d’Argentine (ADICORA). Il est également invité à diriger divers chœurs professionnels : l’Ensemble Vocal du Luxembourg, le Chœur Polyphonique National d’Argentine, le Chœur National des Jeunes d’Argentine…

Vincent Grappy, organiste

Musicien éclectique, de par ses deux instruments, l’orgue et le clavecin, mais aussi la pratique d’un répertoire étendu qui commence avec le XVIe siècle… et n’a pas de limite puisque qu’il eut plusieurs fois l’occasion de créer, voire commanditer des œuvres, Vincent Grappy est titulaire de l’orgue historique de la cathédrale de Blois, sa ville natale. Il y commença ses études musicales, prolongées à Orléans (François-Henri Houbart), Paris (Marie-Claire Alain et Olivier Baumont), Amsterdam (Bob van Asperen) et Lyon (Louis Robilliard).

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004

Choeur Mélanges