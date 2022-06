Choeur et orgue à la Madeleine d’Albi Albi Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Choeur et orgue à la Madeleine d’Albi Albi, 5 août 2022, Albi. Choeur et orgue à la Madeleine d’Albi

Eglise de la Madeleine Rue de la Madeleine Albi Tarn Office de Tourisme d’Albi Rue de la Madeleine Eglise de la Madeleine

2022-08-05 20:30:00 20:30:00 – 2022-08-05 22:00:00 22:00:00

Rue de la Madeleine Eglise de la Madeleine

Albi

Tarn Albi Chœur « Lady Margaret Hall Chapel Choir » de l’université d’Oxford

A l’orgue historique Puget (1887) : Paul Burke adoma-orgue@orange.fr https://adoma.pagesperso-orange.fr/ Rue de la Madeleine Eglise de la Madeleine Albi

dernière mise à jour : 2022-06-22 par Office de Tourisme d’Albi

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Other Lieu Albi Adresse Albi Tarn Office de Tourisme d'Albi Rue de la Madeleine Eglise de la Madeleine Ville Albi lieuville Rue de la Madeleine Eglise de la Madeleine Albi Departement Tarn

Albi Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Choeur et orgue à la Madeleine d’Albi Albi 2022-08-05 was last modified: by Choeur et orgue à la Madeleine d’Albi Albi Albi 5 août 2022 Eglise de la Madeleine Rue de la Madeleine Albi Tarn Office de Tourisme d'Albi

Albi Tarn