Chœur et Choré et chœur et choré Junior espace mentré aire de camping car Charmes, vendredi 21 juin 2024.

Chœur et Choré et chœur et choré Junior Fête de la musique 2024 Vendredi 21 juin, 18h30 espace mentré aire de camping car

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-21T18:30:00+02:00 – 2024-06-21T20:00:00+02:00

Fin : 2024-06-21T18:30:00+02:00 – 2024-06-21T20:00:00+02:00

Les deux sections de la chorale se présenterant à vous pour fêter l’arrivée de l’été !

espace mentré aire de camping car 88130 CHARMES Charmes 88130 Vosges Grand Est 06 60 91 74 04

©Chœur et choré