Choeur en Scène Tonneins, 31 mai 2022, Tonneins.

Choeur en Scène La Manoque Cours de Verdun Tonneins

2022-05-31 – 2022-05-31 La Manoque Cours de Verdun

Tonneins Lot-et-Garonne

Depuis de nombreuses années, le chant choral scolaire est une priorité et une réalité dans le département.

Des spectacles de grande qualité ont lieu tous les ans et rassemblent plusieurs établissements scolaires d’un même secteur géographique.

Les professeurs d’Education Musicale réunis au sein de l’association « Voix-si Voix-la » s’engagent dans ce projet ambitieux en s’associant notamment à l’Ecole des Arts et aux musiciens locaux du départements pour

l’accompagnement orchestral.

Un spectacle plein d’énergie à partager en famille !

– Réservations 05 53 69 40 13

-Organisé par le Conseil Départemental.

+33 5 53 69 40 13

Conseil Départemental 47

La Manoque Cours de Verdun Tonneins

