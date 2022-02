CHŒUR DU CAPITOLE DE TOULOUSE Castelnaudary Castelnaudary Catégories d’évènement: Aude

Castelnaudary

CHŒUR DU CAPITOLE DE TOULOUSE Castelnaudary, 18 mars 2022, Castelnaudary. CHŒUR DU CAPITOLE DE TOULOUSE Castelnaudary

2022-03-18 – 2022-03-18

Castelnaudary Aude Castelnaudary EUR 2 15 Tout public

Durée 1h15 Un concert du Chœur du Capitole est toujours un événement, tant les occasions sont rares de l’entendre hors des murs de son théâtre toulousain où il brille magistralement dans le répertoire lyrique. Régulièrement salué par la critique comme par le public pour la qualité de ses interprétations musicales comme pour sa présence scénique, le

Chœur du Capitole s’est aujourd’hui imposé comme l’un des chœurs d’opéra les plus renommés de France. Les prestigieuses Chorégies d’Orange ne s’y trompent pas en l’invitant régulièrement au Théâtre antique depuis les années 1990… Aussi à l’aise dans des mises en scène d’opéras qu’en concert, le Chœur du Capitole possède un vaste répertoire lyrique, chœurs d’opéras, cantates, oratorios, messes, requiem. Les programmes qu’il propose, religieux ou profanes, sont toujours préparés avec la même recherche de perfection par Alfonso Caiani, qui le dirige depuis 2009. Le programme de cette soirée dévoilera donc tous ces talents conjugués, tant dans la musique sacrée ou profane du XIXème siècle français, le merveilleux Cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré entre autres, que dans les incontournables du répertoire d’opéra : Carmen, Faust, Otello, Samson et Dalila, sans oublier le sublime et saisissant « Patria oppressa » du Macbeth de Giuseppe Verdi. troisponts@ville-castelnaudary.fr +33 4 68 94 60 85 http://ville-castelnaudary.fr/fr/culture-et-sorties/theatre-scenes-des-trois-ponts/presentation Castelnaudary

dernière mise à jour : 2022-01-07 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Castelnaudary Autres Lieu Castelnaudary Adresse Ville Castelnaudary lieuville Castelnaudary Departement Aude

Castelnaudary Castelnaudary Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castelnaudary/

CHŒUR DU CAPITOLE DE TOULOUSE Castelnaudary 2022-03-18 was last modified: by CHŒUR DU CAPITOLE DE TOULOUSE Castelnaudary Castelnaudary 18 mars 2022 Aude Castelnaudary

Castelnaudary Aude