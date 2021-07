Bordeaux Auditorium de l'Opéra de Bordeaux Bordeaux, Gironde Chœur d’Opéras : Introduction à Robert le Diable et Eugène Onéguine Auditorium de l’Opéra de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

le jeudi 8 juillet à 19:00

Concerts du chœur

Rendez-vous à l’Auditorium de l’Opéra en tout début de soirée avec le Chœur de l’Opéra National de Bordeaux, sous la direction de Salvatore Caputo et Philippe Molinié.

Ce concert devait être donné en format Apéro-Concert. En raison du protocole sanitaire, la dégustation ne peut être organisée. Le concert du Chœur est en revanche maintenu. Nous nous excusons pour ce changement. « Chœur d’Opéras : Introduction à Robert le Diable et Eugène Onéguine – Dernier concert de Philippe Molinié » Programme Meyerbeer, Robert le Diable

Accourez au-devant d’elle

Noble et belle Isabelle (Chœur de femmes)

Versez à tasse pleine (Chœur d’hommes)

Quelle aventure ! Gounod, Roméo et Juliette

Prologue et Bal des Capulets Offenbach, La Vie Parisienne

Medley Verdi, Nabucco

Va Pensiero Tchaïkovski, Eugène Onéguine

Choeur dansé

Choeur des paysannes

Dernier concert de Philippe Molinié

2021-07-08T19:00:00 2021-07-08T19:50:00

