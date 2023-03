Chœur d’Hommes « Les Chanteurs Pyrénéens » – Les Musicales du Causse Gramat Catégories d’Évènement: Gramat

Lot 25 EUR Les Chanteurs Pyrénéens de Tarbes ont une longue histoire depuis leur création par des cheminots à la gare de Tarbes, en 1942. Ils s’inscrivent dans la tradition des chœurs d’hommes des Pyrénées, chantant à 4 voix, avec une direction musicale, apparue au XIXème siècle romantique, sous l’impulsion d’Alfred Roland. Le chef de chœur est Bernard NOGUES

Le chœur maîtrise l’essentiel du fonds commun des chants traditionnels pyrénéens, toujours interprétés avec ferveur et passion. Il s’attache aussi à ouvrir l’éventail de son répertoire à des auteurs bigourdans contemporains et à de grandes mélodies françaises et étrangères, proposant ainsi des concerts variés à l’agrément du public. Ils chantent le terroir, la patrie. musicales du causse

