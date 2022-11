Chœur d’Hommes de Châtellerault A Mâles Gammes Châtellerault, 13 décembre 2022, Châtellerault.

Chœur d’Hommes de Châtellerault A Mâles Gammes

Boulevard Blossac 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne

2022-12-13 18:30:00 – 2022-12-13 19:00:00

Châtellerault

Vienne

Le Chœur d »hommes de Châtellerault A Mâles Gammes, sous la direction du chef de chœur Aurélien Poyant, vous propose des chants traditionnels autour des différentes coutumes de Noël de nos régions Le Chœur d »hommes de Châtellerault A Mâles Gammes est l »un des ensembles vocaux de l »association A VOUS DE JOUER ! dont le chef de chœur est Aurélien Poyant.

Depuis sa création, cet ensemble se consacre au répertoire pour chœur d »hommes et plus particulièrement aux polyphonies régionales. A Mâles Gammes se produit un peu partout dans le département ; il est régulièrement invité par d »autres chœurs et participe à de nombreux projets sur le territoire de Grand-Châtellerault. Entrée libre

+33 5 49 21 05 47

Grand Châtellerault

Châtellerault

