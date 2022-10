CHŒUR D’HOMMES AVENTURE

2022-10-22 – 2022-10-22 Le Chœur d’homme « Aventure » est composé d’adultes dont la plupart faisait partie de la chorale du collège Notre Dame de Bédarieux.

Il y a 30 ou 40 ans ils se retrouvaient déjà autours de Paul Rodier pour chanter.

Les Voix ont mué, les cheveux ont blanchi, et les voix de soprano et alto sont devenu ténors, barytons et basses, mais l’envie de chanter et de partager est toujours intact.

Créé en 2006, le chœur d’homme interprète des pièces de Jacques BREL « a capella ».

Aujourd’hui, le répertoire s’est diversifié avec des œuvres de la liturgie orthodoxe russe et des chants sacrés pour chœurs mixtes adaptés ou réharmonisés pour voix d’hommes.

Concert samedi 22 octobre en l’église St Martin d’Avène, suivi d’un apéritif convivial !

Participation libre

