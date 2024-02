Chœur des amants Colmar, vendredi 16 février 2024.

Chœur des amants Colmar Haut-Rhin

Une femme et un homme parlent d’une même voix. Ils racontent la mort qui rôde autour de leur amour, la course contre la montre pour survivre et continuer la route ensemble. Portée par deux comédiens au sommet de leur art, la première pièce de Tiago Rodrigues, recréée quinze ans après, s’est enrichie du temps qui passe. Un pur moment de grâce.

Soudain le manque d’oxygène. L’étouffement. La peur panique que tout s’arrête. Que devient l’amour quand la vie ne tient plus qu’à un fil ? En reprenant sa première pièce, créée à Lisbonne en 2007, le nouveau directeur du Festival d’Avignon y ajoute l’épaisseur des années écoulées, l’écho des événements du monde survenus depuis. Parce que le texte est une véritable partition musicale, vibrante et poétique, la mise en scène relève de l’orchestration, maîtrisée à la perfection. En s’intéressant aux petits riens du quotidien, aux bonheurs fugaces, aux tracas sans importance, Tiago Rodrigues sublime chaque instant de l’existence de ce couple fusionnel et transforme le banal en exceptionnel. Avec inventivité, humour et tant de délicatesse, il dit, par la voix de deux acteurs en symbiose, son inébranlable foi en l’amour. Autour d’une table et deux chaises, dans l’immense simplicité des chefs-d’œuvre. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 20:00:00

fin : 2024-02-16 20:45:00

3 Place Unterlinden

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est theatre@ville-colmar.fr

