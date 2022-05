Chœur de Pontverre; L’Orchestre de Chambre de Genève; Chœur des Collèges Sismondi et Voltaire Victoria Hall Genève Catégorie d’évènement: Genève

Victoria Hall, le mardi 24 mai à 20:00

**Marie-Isabelle Pernoud** direction **Anne Montandon** soprano **Annina Haug** alto **Jörg Dürmüller** ténor **Raphaël Hardmeyer** basse **Wolfgang Amadeus Mozart** _Messe du couronnement_ **Luigi Cherubini** _Requiem en do mineur_

Le Chœur de Pontverre avec L’OCG et le Chœur des Collèges Sismondi et Voltaire donneront la «Messe du couronnement» de Mozart et le «Requiem en do» de Cherubini le 24 mai 2022 à 20h au Victoria Hall. Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-24T20:00:00 2022-05-24T21:30:00

