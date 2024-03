Chœur de Pontverre; Clémence Tilquin (soprano); L’Orchestre de Chambre de Genève, Marie-Isabelle Pernoud (direction) Victoria Hall Genève, vendredi 31 mai 2024.

Concert pour chœur, soprano solo et orchestre avec œuvres de Brahms et Mendelssohn sous la direction de Marie-Isabelle Pernoud Vendredi 31 mai, 20h00 Victoria Hall

Chœur de Pontverre avec la participation du Chœur des collèges Sismondi & Voltaire

Clémence Tilquin soprano

Marie-Isabelle Pernoud direction

L’Orchestre de Chambre de Genève

Johannes Brahms

Schicksalslied

Felix Mendelssohn

Psaumes 42 et 55, Kyrie eleison, Ave Maris Stella

Cinq œuvres qui cheminent entre la crainte, le réconfort et la confiance, entre un désespoir profond et l’espérance pour la vie éternelle, la prière, la demande de grâce du fidèle étant son lien avec Dieu. Ces pièces, composées par Brahms et Mendelssohn au 19e siècle, sont inspirées par des textes religieux ou poétiques. Les compositions sont écrites pour chœur, soliste soprano et orchestre (Schicksalslied de Brahms, Kyrie eleison, psaumes 42 et 55 de Mendelssohn), ainsi que pour soprano solo et orchestre (Ave Maris Stella de Mendelssohn).

Sous la direction de Marie-Isabelle Pernoud, ces compositions bouleversantes seront interprétées par Clémence Tilquin, soprano, le Chœur de Pontverre et L’Orchestre de Chambre de Genève.

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève

