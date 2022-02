Choeur de l’Université d’Orléans église Saint Marceau Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Le Chœur de l’Université d’Orléans dirigé par Cécile ANDRE se produira en concert le samedi 30 juin 2018 en l’église Saint Marceau. Il sera accompagné au piano par Catherine SORNICLE-BALESTRO Le Choeur de l’AFTEC et la chorale de l’Aselqo le rejoindront pour quelques pièces, dans le cadre du projet « Trois Chœurs à l’Uni-son » soutenu par la DRAC Centre Val de Loire et l’Université d’Orléans. Ce concert est également l’occasion, pour le Chœur de l’Université d’Orléans, de fêter ses 50 ans.

tarif sur place : 12 euros – sur réservation : 10 euros – PAC : 2 euros – moins de 12 ans : gratuit

