2022-12-10 – 2022-12-11 EUR Découvrez ou redécouvrez Chœur de Loue !

Originaire de Villette-les-Dole, cette chorale amateur compte une cinquantaine de membres et adapte, à l’occasion des fêtes de fin d’année, son répertoire en revisitant les plus grands classiques de Noël. contact@choeurdeloue.fr dernière mise à jour : 2022-11-24 par

