Chœur de l’Opéra de Dijon | Mouachah, Chansons de l’Andalousie au Liban, 26 novembre 2022, . Chœur de l’Opéra de Dijon | Mouachah, Chansons de l’Andalousie au Liban



2022-11-26 – 2022-11-26 5.5 EUR Le Chœur de l'Opéra de Dijon interprète des chansons de l'Espagne médiévale musulmane, les mouachahat. Un concert phare, preuve des échanges permanents et féconds entre Orient et Occident. Le « mouachah » désigne une ceinture en cuir décorée de pierres précieuses. Mais au pluriel, ce terme devient l'apanage d'un répertoire musical créé dès le xie siècle sur des poèmes arabes classiques de l'Andalousie, à partir de mélodies du Moyen-Orient: le mot en lui-même témoigne des influences réciproques entre les contrées qui bordent la Méditerranée. De forme strophique et répétitive, tour à tour panégyriques ou chansons d'amour, ces pièces aux rimes variées suivent une structure complexe et se caractérisent par un virtuose travail rythmique. Pour cette nouvelle édition du festival Les Nuits d'Orient, l'Opéra de Dijon propose de rassembler des savoir-faire multiculturels, afin de répondre à l'objectif fondamental de ces rencontres artistiques. Dans le cadre du Festival Les Nuits d'Orient

